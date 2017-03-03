Глава фискальной службы Украины доставлен в реанимацию с инфарктом

Глава фискальной службы Украины Роман Насиров доставлен в больницу с инфарктом, сообщает телеканал "112 Украина".

Ранее украинские СМИ сообщили о задержании Насирова. Как выяснилось позднее, сотрудники Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) не задерживали главу фискальной службы, но вручили ему подозрение.

Адвокаты Насирова утверждают, что это произошло, когда он уже находился без сознания. Таким образом, они ставят под сомнение законность вручение подозрения.

Врачи диагностировали у Насирова инфаркт, он доставлен в реанимацию.