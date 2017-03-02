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РИА Новости

Умерла медсестра, ставшая человеком года по версии журнала Time в 2014 году

Скончалась ставшая человеком года медсестра
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Медсестра из Либерии, фотография которой в 2014 году попала на обложку журнала Time, выбравшего человеком года собирательный образ медика, лечащего больных смертельно опасной лихорадкой Эбола, скончалась в больнице после рождения ребенка.
По данным телерадиокомпании Би-би-си, 28-летняя Саломе Каруах (Salome Karwah) 17 февраля родила четвертого ребенка и после возникших осложнений вновь была госпитализирована в либерийской столице Монровии.
Супруг Каруах обвинил в ее смерти сотрудников клиники, которые, по его словам, боялись заразиться лихорадкой Эбола, которую женщина перенесла несколько лет назад.
"Человек года" по версии журнала Time определяется ежегодно в декабре главным редактором издания, начиная с 1927 года. Вплоть до 1950 года лауреатом номинации становились конкретные личности, однако впоследствии звание получали и абстрактные персонажи.
Болезнь, вызванная вирусом Эбола — острая вирусная инфекция, поражающая людей и некоторые виды животных. Эпидемия Эболы в Западной Африке в основном затронула три страны: Гвинею, Сьерра-Леоне и Либерию.
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