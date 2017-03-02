Канада будет сбивать пассажирские самолеты в случае угрозы

Канадский ответ на атаки, подобные 11 сентября 2001 года в США, включает в себя сценарий, при котором ВВС будут сбивать пассажирские самолеты, чтобы защитить телебашню в Торонто - самое высокое сооружение в стране. Об этом сообщает канадский телеканал CBC.

Такая информация содержится в документах канадских военных, попавших к журналистам в соответствии с Актом о доступе к информации. При этом CBC не раскрывают детали плана из-за соображений секретности.

Сообщается, что в документе детально прописано число самолетов, которые должны быть подняты в воздух, кто принимает решение об атаке и при каких обстоятельствах это может быть сделано.