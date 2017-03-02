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Джон Керри нашел новую работу

Бывший глава Госдепа США станет сотрудником Фонда Карнеги, сообщает РИА Новости.
Президент фона Уильям Бернс сообщил, что организации пригодится опыт бывшего госсекретаря.
Керри будет фокусироваться "на решении конфликтов и на международных вызовах в сфере окружающей среды".
Фонд Карнеги основан в 1910 году и является старейшим американским экспертно-аналитическим центром в области международных отношений.
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