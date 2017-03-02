Джон Керри нашел новую работу

Президент фона Уильям Бернс сообщил, что организации пригодится опыт бывшего госсекретаря.

Керри будет фокусироваться "на решении конфликтов и на международных вызовах в сфере окружающей среды".

Фонд Карнеги основан в 1910 году и является старейшим американским экспертно-аналитическим центром в области международных отношений.