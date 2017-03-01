Украинцы отправили из России на родину пять миллиардов долларов

Приехавшие на заработки в Россию украинцы перевели на родину в 2015 году более пяти миллиардов долларов. Это составляет 5,7 процента ВВП Украины, пишут со ссылкой на данные украинского Нацбанка российские ученые Марина Галас и Александр Шатилов . Статья, авторами которой они являются, опубликована на портале km.ru в среду, 1 марта.

Как подчеркивают эксперты, указанная сумма превысила прямые зарубежные инвестиции.

До Майдана в 2014 году доля заработков украинских граждан, трудившихся в России, в валовом внутреннем продукте была ниже — 4,1 процента. Рост обусловлен начавшимся в Донбассе противостоянием и вызванной им значительной миграцией населения из зоны конфликта.

Если во времена президентства Виктора Януковича украинцы работали в России в основном вахтовом методом, то после его бегства из страны многие стали перебираться в РФ по разным причинам на постоянную основу. На 1 января 2016 года Галас и Шатилов оценивают число украинских мигрантов в России примерно в 2,5 миллиона человек, из которых 1,4 миллиона более-менее длительно проживают на российской территории, причем 400 тысяч получили право на временное убежище.

Эксперты оценили вызванную массовой миграцией нагрузку на российскую экономику как «достаточно затратную», а понесенные расходы довольно высокими. «В итоге наплыв беженцев из юго-восточных регионов Украины обошелся России примерно в четыре миллиарда рублей. Такая цифра фигурировала в докладе главы Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина , выдержки из которого появились в прессе в сентябре 2015 года», — пишут специалисты.

28 февраля стало известно, что российские компании оказались крупнейшими инвесторами в украинскую экономику.