Лидер ИГ обратился к сторонникам с прощальной речью

По данным агентства, аль-Багдади призвал боевиков укрыться в горных районах. Ранее в СМИ появилась информация, что находящиеся в западной части Мосула члены ИГ начали в спешке покидать город.

Операция иракских военных и коалиции во главе с США по освобождению Мосула началась в октябре 2016 года. С тех пор военнослужащим удалось отбить военную базу и деревню к юго-западу от Мосула. Также они вошли в жилые кварталы на западе города и взяли под контроль аэропорт.

*Террористическая организация, запрещенная в России.