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Лидер ИГ обратился к сторонникам с прощальной речью
Главарь террористической группировки «Исламское государство»* (ИГ, запрещена в РФ) Абу Бакр аль-Багдади обратился к своим сторонникам с прощальной речью и признал поражения в недавних столкновениях в иракском Мосуле. Об этом сообщает ABNA.
По данным агентства, аль-Багдади призвал боевиков укрыться в горных районах. Ранее в СМИ появилась информация, что находящиеся в западной части Мосула члены ИГ начали в спешке покидать город.
Операция иракских военных и коалиции во главе с США по освобождению Мосула началась в октябре 2016 года. С тех пор военнослужащим удалось отбить военную базу и деревню к юго-западу от Мосула. Также они вошли в жилые кварталы на западе города и взяли под контроль аэропорт.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
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