Евросоюз раскололся в вопросе отмены виз для Украины

Ряд стран Евросоюза намерен заблокировать инициативу по предоставлению жителям Украины безвизового режима. Европейские политики в беседе с «Известиями» выразили опасения, что свободный въезд в ЕС повысит число нелегальных мигрантов, которые будут стремиться найти работу, а такая перспектива представляется крайне нежелательной.

Особое беспокойство в связи с возможной отменой виз для украинских граждан испытывают в Чехии. Там количество трудовых мигрантов с Украины уже сейчас превышает число приезжих из других стран. Принимая во внимание неспособность Киева справиться с экономическим и политическим кризисом, приток украинцев в Евросоюз может только усилиться, рассказал «Известиям» депутат чешского парламента Зденек Ондрачек. По его мнению, сейчас отмена виз не соответствует ситуации в сфере безопасности ни на Украине, ни в самом Евросоюзе.

— Возможный приток украинских радикалов у меня вызывает такую же озабоченность, как и исламистских фанатиков. А эти радикалы рано или поздно побегут из своей страны, чтобы избежать суда, — отметил чешский политик.

По словам депутата Европарламента от Чехии Яромира Кохличека, Прагу поддержат и другие страны ЕС.

— Некоторые европейские государства постараются заблокировать инициативу (о предоставлении Украине безвизового режима. — «Известия»). Речь может идти о странах Бенилюкса, прежде всего Голландии и Бельгии, которые имеют негативный опыт работы с большими потоками мигрантов из арабских стран, — отметил Яромир Кохличек в беседе с «Известиями». — Также против могут выступить Португалия, Италия и Испания, где остро стоит проблема безработицы. В последней украинцы уже сейчас представляют одну из самых многочисленных групп мигрантов. В Италии существуют большие трудности с выходцами из Румынии. Опасения о собственном рынке труда могут сыграть ключевую роль при будущем голосовании.

Главная причина миграции украинцев в Европу — экономический кризис и невозможность найти работу на родине. В 2015 году министерство социальной политики Украины заявило, что уровень безработицы достиг максимума за всю историю независимости страны и составил 9%. При этом в начале 2016 года она подросла еще на 3,6%. По заявлениям Киева, в 2017 году ситуация начнет улучшаться, однако эксперты указывают на противоположную тенденцию.

При этом, как отметили в партии «Котлеба — народная партия «Наша Словакия», было бы неприемлемым, если бы украинцы начали решать свои проблемы за счет других членов ЕС.

— Жители стран Евросоюза могут потерять свои рабочие места, потому что украинцы будут готовы работать за небольшие деньги, в результате чего может возникнуть напряженность между местными жителями и трудовыми мигрантами с Украины, — рассказал «Известиям» пресс-секретарь оппозиционной словацкой партии Милан Угрик.

Депутат парламента Нидерландов от Социалистической партии Гарри ван Боммель также считает, что либерализация визового режима с Украиной повысит количество нелегальных мигрантов, которые будут стремиться найти работу в Западной Европе.

— Евросоюз привлекателен для такой страны, как Украина. Нелегальная миграция негативно скажется как на самих приезжих, которые часто вынуждены жить в плохих условиях, так и на европейском рынке труда. Уже сейчас в Нидерландах работает большое число нелегальных мигрантов, а безвизовый режим для Украины лишь усугубит ситуацию. Поэтому я советую не принимать такое решение, — сказал голландский политик.

Предполагается, что украинцы, имеющие биометрические паспорта, смогут совершать деловые и туристические поездки, а также приезжать в ЕС по семейным делам на срок до 90 дней в течение 180-дневного периода. Режим не предоставляет права на работу в ЕС. Договоренность должна быть одобрена комитетом Европарламента по гражданским свободам, после чего пройдет голосование в Европарламенте. Последнее слово будет за Советом ЕС

Напомним, что 27 февраля 2017 года был также утвержден механизм приостановки безвизового режима. Он может быть задействован, если существенно увеличится число граждан третьей страны, которым, например, будет отказано во въезде или которые незаконно останутся на территории ЕС.