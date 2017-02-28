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СБУ заявила о перехвате разговора главы ДНР о выгоде блокады Донбасса
Сотрудники Службы безопасности Украины заявили, что перехватили разговоры руководителя самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Александра Захарченко с главой администрации ДНР Дмитрием Трапезниковым. Разговор касался торговой блокады Донбасса. Об этом говорится на сайте ведомства.
По словам сотрудников СБУ, власти ДНР заинтересованы в продолжении торговой блокады региона, так как планируют воспользоваться этим поводом, чтобы «национализировать» украинские предприятия на своей территории. 28 февраля во время штурма позиций радикалов, организовавших блокаду поставок угля из Донбасса, пострадали три человека. Сотрудники правоохранительных органов задержали 37 человек из числа нападавших.
Блокада поставок угля из неподконтрольных киевским властям регионов Донбасса началась в конце января 2017 года. Радикалы, среди которых есть и депутаты Верховной рады, считают незаконными любые торговые отношения с самопровозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками. Действия активистов привели к нехватке угля, что вызвало кризис в энергетической сфере Украины. В 2014 году украинские власти в связи с вооруженным конфликтом на востоке страны потеряли доступ к самым прибыльным угольным шахтам Донбасса.
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