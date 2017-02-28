Сирийская армия и бойцы "Хезболлы" вплотную подошли к Пальмире

Все ключевые высоты у Пальмиры взяли под свой контроль солдаты сирийских правительственных войск и бойцы ливанской шиитской группировки "Хезболла" . Они ведут бои за Пальмиру с запрещенной в России террористической экстремисткой организацией "Исламское государство" на подступах к городу-музею.

Правительственные силы находятся у западных ворот города, которые расположены в 5 километрах от знаменитых римских руин, сообщает "Интерфакс". По террористам в Пальмире 28 февраля было нанесено несколько авиаударов.

Сирийские военные потеряли контроль над Пальмирой в декабре 2016 года. Это позволило боевикам "Исламского государства" уничтожить ряд исторических памятников.

Ожесточенные бои идут за высоту Ат-Тар напротив въезда в Пальмиру. Армия Сирии 27 февраля приступила к зачистке горной гряды Хиян. Ей удалось выбить террористов с высоты 939,5.

Освободив Хиян и Ат-Тар, сирийская армия возьмет под контроль стратегический перекресток дороги в Пальмиру, а также сможет контролировать огнем закрывающую город с юга горную гряду.

Тем временем Италия отправила в Сирию два античных барельефа из Пальмиры. Они были восстановлены при помощи 3D-печати. Предметы искусства были повреждены в ходе первой оккупации Пальмиры группировкой "Исламское государство".

За время первой оккупации Пальмиры с мая 2015 по март 2016 года боевики уничтожили не менее 20% древних памятников. Террористы разрушили храм Бэла и Баал Шамина, Триумфальную арку и колонны в долине гробниц. Также пострадали здания Цитадели Салах ад-Дина и национальный музей.

После второго захвата боевиками Пальмиры список культурных утрат пополнился. В частности, был уничтожен Тетрапилон.