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Советницу Трампа раскритиковали за слишком вольную позу в Белом доме
Фото: T на русском
Советник Дональда Трампа Келлиэнн Конуэй подверглась критике в социальных сетях после того, как в СМИ появилась фотография, где она с ногами забралась на диван в Овальном кабинете Белого дома. Многие сочли её поведение неуважением к месту, в котором она находится. Между тем Конуэй — не единственная, кто свободно чувствует себя в столь официальном месте. Бывший президент США Барак Обама также предпочитал неформальную обстановку.
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