Речь Трампа оказалась популярнее «Оскара»

Выступление президента США перед Конгрессом собрало больше зрителей, чем церемония "Оскар".

Исследователи американской компании Nielsen пришли к выводу, что церемония вручения премии "Оскар" на этот раз уступила по количеству аудитории выступлению Дональда Трампа. Напомним, ранее президент США выступил с обращением перед Конгрессом. И телетрансляция выступления Трампа, как передают СМИ, собрала у экранов на целых 10 миллионов человек больше, чем ранее "Оскар-2017".

Стоит отметить, что в этом году аудитория "Оскара" составила 32,9 млн человек, что оказалось не только меньше, чем годом ранее, но и в целом одним из наиболее низких результатов за последние 30 лет.