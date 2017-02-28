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Коллегу Захарченко уволили за квартиру в Черногории
Официальный представитель МВД России Ирина Волк заявила, что коллега полковника Дмитрия Захарченко, начальник управления «Ф» антикоррупционного главка МВД Дмитрий Катков был уволен еще в октябре прошлого года в связи с утратой доверия. Об этом сообщает РИА Новости.
«В октябре 2016 года было принято решение об увольнении Дмитрия Каткова — начальника управления "Ф" ГУЭБиПК МВД России в связи утратой доверии. Соответствующий приказ был подписан 17 октября 2016 года», — сказала Волк.
Ранее сообщалось, что Катков был уволен из-за того, что не внес в декларацию квартиры в Черногории.
В прошлом году после того, как полковник МВД Дмитрий Захарченко был уличен в коррупции, в отношении Каткова также была назначена служебная проверка.
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