Коллегу Захарченко уволили за квартиру в Черногории

«В октябре 2016 года было принято решение об увольнении Дмитрия Каткова — начальника управления "Ф" ГУЭБиПК МВД России в связи утратой доверии. Соответствующий приказ был подписан 17 октября 2016 года», — сказала Волк.

Ранее сообщалось, что Катков был уволен из-за того, что не внес в декларацию квартиры в Черногории.

В прошлом году после того, как полковник МВД Дмитрий Захарченко был уличен в коррупции, в отношении Каткова также была назначена служебная проверка.