В США потребовали от Трампа прекратить ядерную гонку с Россией

Президент США Дональд Трамп должен совместно с Россией работать над сокращением ядерного вооружения, а не развязывать ядерную гонку с Москвой. Об этом говорится в новом докладе американской Ассоциации по ограничению вооружений. Москва и Вашингтон, подчёркивают в организации, должны действовать в рамках ранее заключённого договора СНВ-III о сокращении ядерного оружия.

Глава Белого дома Дональд Трамп должен заняться сокращением ядерного потенциала Соединённых Штатов, а не развязывать ядерную гонку с Россией. В Вашингтоне должны продолжить выполнение ранее заключенного с Россией договора СНВ-III. Об этом говорится заявлении вашингтонской Ассоциации по ограничению вооружений, с которым ознакомился RT.

«Президент Трамп заявил, что намерен заняться наращиванием ядерного арсенала США, чтобы гарантировать своей стране утраченные, по его словам, лидирующие позиции в этой области. Трамп также считает, что заключенное в 2010 году соглашение СНВ-III выгодно только одной из сторон, — говорится в заявлении организации. — Высказывания Дональда Трампа в очередной раз демонстрируют неосведомлённость нового американского президента по части ядерного оружия и непонимание им той беспрецедентной опасности, которую оно представляет».

В Ассоциации по ограничению вооружений Трампу посоветовали учитывать опыт прошлых руководителей Соединённых Штатов:

«Опыт холодной войны учит, что победителей в гонке вооружений быть не может. Вместо того, чтобы нагнетать напряжённость в ядерной сфере, президенту Трампу следует совместно с российским лидером Владимиром Путиным стремиться к сокращению, а не наращиванию своих избыточных запасов ядерного оружия».

Договор СНВ-III отвечает интересам США и всего мира по вопросам снижения числа ядерных боеголовок, считают эксперты Ассоциации.

«Соглашение СНВ-III направлено на сокращение и ограничение численности непомерно раздутых арсеналов развёрнутых стратегических ядерных вооружений двух стран, и в этом смысле оно отвечает интересам как Соединённых Штатов, так и всего мира, — говорится в заявлении. — При этом с обеих сторон на боевом дежурстве остаются тысячи ядерных ракет, которые могут быть запущены в считанные минуты после получения соответствующего приказа президента».

Всем поровну

Подписанное Вашингтоном и Москвой соглашение не даёт преимущества ни США, ни России, добавляют американские эксперты.

«По условиям соглашения СНВ-III каждая из сторон может иметь на вооружении до 1550 ядерных боезарядов на развёрнутых стратегических носителях, а количество тактических ядерных ракет вообще не ограничено, — уточняют в Ассоциации. —Таким образом, и у России, и у США остаётся в распоряжении куда больше ядерных ракет, чем требуется для ядерного сдерживания друг друга или какой-либо другой ядерной державы».

Впрочем, в организации предостерегли Трампа от выхода из договора СНВ-III. Такой шаг, уверены составители документа, означал бы «снятие ограничений для наращивания Россией своих стратегических ядерных сил», а также «прекращение обоюдных инспекций, которые до сих пор позволяли Вашингтону иметь представление о размерах и состоянии российского арсенала стратегических ядерных вооружений».

Сокращение ядерного вооружения, поясняют в Ассоциации, полезно для бюджета США — оно сократит стоимость модернизации ядерных сил Вашингтона, на которую в ближайшие 10 лет Америка может потратить до $400 млрд. В то же время рост ядерных сил приведёт, напротив, к увеличению нагрузки на американских налогоплательщиков.

«Господину Трампу следует вести себя умнее и избегать резких действий и заявлений, способных перечеркнуть десятилетия напряжённой работы по сокращению чрезмерно разросшихся ядерных арсеналов России и США и спровоцировать возобновление опасной гонки вооружений между ними», — заключают эксперты Ассоциации.

Ядерные заявления

Заявление американской Ассоциации по ограничению вооружений было выпущено в ответ на недавнее интервью Трампа агентству Reuters.

«Я сам обеими руками за мир без ядерного оружия, но мы ни в коем случае не должны отставать в развитии своего ядерного потенциала ни от кого, даже от дружественных нам стран, - сказал в интервью Трамп. — Было бы прекрасно, если бы ни у одной страны не было ядерного оружия, но пока у кого бы то ни было есть ядерные ракеты, мы должны лидировать в этой области».

А в конце прошлого года республиканец заявил в Twitter о необходимости наращивания ядерного потенциала США.

«Соединённые Штаты должны значительно укреплять и расширять свой ядерный потенциал до тех пор, пока мир не придёт в чувство относительно ядерных бомб», — написал тогда Трамп.

The United States must greatly strengthen and expand its nuclear capability until such time as the world comes to its senses regarding nukes

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 22, 2016

Договор о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (известный под названием СНВ-III) был заключён между Москвой и Вашингтоном в Праге в 2010 году. По условиям соглашения, США и Россия должны до февраля 2018 года сократить ядерные боезаряды до 1550 штук для каждой страны, а число развёрнутых стратегических носителей — до 700 штук.

Срок действия договора составляет 10 лет (до 2021 года), но при необходимости стороны могут продлить его действие на 5 лет.

«Просто не в теме»

Игорь Коротченко. Договор СНВ-III отвечает интересам США в области ядерного разоружения, рассказал RT военный эксперт, член Общественного совета при Минобороны России

«Договор СНВ-III подписывался предыдущей администрацией, прошёл слушания в конгрессе, к его оценке привлекались ведущие американские экспертные центры и было признано, что этот договор полностью отвечает интересам национальной безопасности США и России, — отметил эксперт. — Заявления Трампа можно объяснить тем, что человек просто не в теме, и очевидно, что ему предстоит понять ситуацию».

При этом Коротченко выразил уверенность в том, что договор не будет отменён.

«Что касается безудержной гонки ядерных вооружений, за которую якобы выступает Трамп, это отражение устаревших взглядов. Сегодня за счёт ядерного оружия никто не сможет ни выиграть войну, ни добиться политических целей, потому что Россия обладает равным потенциалом и всегда сможет обнулить любые усилия Америки в данной сфере», — подытожил Коротченко.

«Могут десять раз уничтожить всё человечество»

Кандидат политических наук, американист Сергей Судаков полагает, что заявления лидера США предназначены «для успокоения».

«Заявление Трампа направлено на консолидацию американцев и их союзников (например, Великобритании, Австралии, Франции и Германии) вокруг него: «неважно, сколько локаторов у России, при необходимости мы сделаем еще больше ракет», — пояснил эксперт. — Но самой Америке невыгодно наращивание ядерных сил. Текущей мощности хватит, чтобы десять раз уничтожить всё человечество, а увеличение ядерных боезарядов — дополнительная нагрузка на бюджет США».

Президент США попросту пытается организовать давление на Россию через ядерный вопрос, полагает американист.

«Трамп — бизнесмен и привык заходить в переговоры с позиции силы, — пояснил эксперт. — Республиканец понимает, что Россия может измотать собственную экономику в случае необходимости ответа на усиление ядерного вооружения США. Увеличение ядерного вооружения и его обслуживание — недешёвая задача».

Россия не будет поддаваться на подобные провокации Трампа — Москва помнит советский опыт, и Россию устраивает договор СНВ-III, заключил политолог.