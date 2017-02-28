Ядерные силы США готовятся к войне в Европе

В феврале американские военные провели самые масштабные за последние годы учения стратегических ядерных сил. В их ходе отрабатывался сценарий с перерастанием гибридного конфликта в Европе в глобальную ядерную войну с участием США. Эксперты полагают, что размах маневров и выбор потенциального противника могли стать ответом на прошлогодние учения российских ядерных сил.

На минувшей неделе американские военные подвели итоги учений стратегического командования, прошедших с 7 по 17 февраля. В его компетенцию входит стратегическое сдерживание, нанесение «глобального удара» (ядерными и неядерными средствами), космические операции и противоракетная оборона. На этих маневрах, получивших название Global Lightning 17, отрабатывались действия в случае конфликта с другой ядерной державой на европейском театре военных действий (ТВД).

Пентагон не сообщает, какая страна выступала в роли условного противника. Официально речь шла о целом наборе угроз во всех зонах ответственности стратегического командования. Однако учения стратегических сил проходили параллельно с командно-штабными учениями Austere Challenge 17, на которых отрабатывалась защита европейских союзников от агрессии с применением обычных вооружений. По сведениям СМИ, сценарий Global Lightning 17 шел дальше и предполагал перерастание гибридного конфликта на европейском ТВД в глобальный — с применением ядерного оружия. Однако на этом ТВД у стратегических сил США только один возможный противник — Россия.

Примечательно, что если прежде на учениях стратегического командования обычно отрабатывался какой-то один вариант ведения боевых действий, например нанесение обезоруживающего ядерного удара по потенциальному агрессору или ответный ядерный удар, то на этот раз репетировали применение всех возможных схем. В учениях принимали участие офицеры из Австралии, Канады, Дании и Великобритании.

Стратегическое командование не ограничилось компьютерными симуляциями. В ходе учений было запущено четыре межконтинентальные баллистические ракеты морского базирования «Трайдент-2» с подлодок в Тихом океане и одна наземного базирования с базы Ванденберг в Калифорнии.

Параллельно с ракетчиками тренировалось командование космических операций. Его личный состав отрабатывал действия по отражению атак на американские космические системы и системы союзников.

— Эти учения носят регулярный и плановый характер. Они проводились еще во времена холодной войны, но под другим названием, — отметил генерал. — Однако в нынешнем году их отличает более масштабный характер. Пять пусков баллистических ракет — это показатель полноценных учений. Обычно еще тренируется дальняя авиация. Это может быть ответом на проведенные нами в октябре прошлого года учения стратегических ядерных сил.

Эксперт не исключил, что американские военные, которые давно лоббируют увеличение оборонного бюджета, попытались продемонстрировать свои возможности новой администрации во главе с Дональдом Трампом

— С 2015 года реализуется программа модернизации американских ядерных сил, — пояснил Виктор Есин. — Трамп уже заявлял, что США должны оставаться лидером в сфере ядерных вооружений, так что можно ожидать более быстрого и более масштабного обновления.

По мнению Виктора Есина, если информация о привязке нынешних учений именно к гипотетическому конфликту в Европе подтвердится, то к этому следует отнестись весьма серьезно.

— Стандартный сценарий таких учений предполагает, что в том или ином регионе создается обстановка, которая подталкивает к применению ядерного оружия, однако ранее старались избегать привязки к европейскому ТВД либо отрабатывали чисто оборонительные сценарии, — добавил бывший начальник штаба РВСН.

По оценкам наблюдателей, проведение масштабных учений стратегических сил на фоне кризиса в российско-американских отношениях свидетельствует о том, что необходимы срочные меры по снижению напряженности и урегулированию спорных вопросов. Особенно — в области европейской безопасности.