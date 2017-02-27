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Рамблер/новости

В центре Киева обрушился мост

В центре Киева обрушился мост
Фото:
В центре Киева обрушился Шулявский мост. Движение транспорта на месте происшествия частично перекрыто. Об этом сообщает телеканал «112 Украина».
«Аварийным он (мост — Рамблер/новости) признан не был. Он устал от времени, с одной стороны. С другой — это то, что были нарушены нормы эксплуатации, под мостом стояли МАФы, где был пожар. Это вследствие нарушения правил эксплуатации», — заявил мэр города Виталий Кличко.
На момент написания новости движение перекрыто в направлении проспекта Победы, кроме того, движение транспорта ограничено по улице Гетьмана от Шулявки до Индустриального моста.
Как сообщают очевидцы, жертв в результате обрушения сооружения нет, однако есть сообщения о том, что при падении частей моста был поврежден автомобиль.
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Виталий Кличко
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