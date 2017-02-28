В центре Киева возникла многокилометровая пробка из-за обвала Шулявского моста

Многокилометровая пробка образовалась в центре Киева в результате обрушения части конструкции Шулявского моста, парализовано движение автомобилей сразу на нескольких улицах. Об этом сообщает агентство УНН.

"Остановилось движение на улице Довженко. Максимальная скорость движения авто не превышает 10-15 км. Пробка начинается от улицы Смоленской, которая пересекает Довженко. Также стоят подъезды к проспекту Победы", - сообщает корреспондент агентства.

Накануне вечером произошло частичное обрушение Шулявского моста. Его обломки задели припаркованный под мостом автомобиль, жертв и пострадавших нет.

Мост является важным элементом транспортной инфраструктуры Киева, соединяя несколько крупных частей столицы. В 2007 году мост был поврежден в результате пожара на расположенном под ним рынке. После этого под мостом были установлены специальные металлические поддерживающие конструкции.

Тем не менее мэр Киева Виталий Клико заверяет, что "аварийным мост признан не был". По его словам, к утру вторника эксперты дадут полную информацию о состоянии частично обрушившегося моста и о возможности его дальнейшей эксплуатации в том или ином режиме.