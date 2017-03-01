Савченко пожелала стать украинским Пиночетом

«Он был диктатором, но альтруистическим. Страна после него была лучше, чем до него», — охарактеризовала Савченко политическую деятельность чилийского генерала, подчеркнув, что сама бы управляла Украиной точно так же. Парламентарий отметила, что готова стать президентом.

Она выразила уверенность, что на Украине должна быть «диктатура в большей или меньшей степени просто для того, чтобы стабилизировать страну и нормализовать ситуацию».

Во вторник, 28 февраля, Савченко заявила, что украинские военные в Донбассе готовы повернуть оружие против действующей власти, в частности против президента страны Петра Порошенко . «Я не встречала ребят на фронте, которые не хотели бы развернуть пушку и бахнуть по этой "шоколадной" Банковой (улица в Киеве, на которой расположена администрация Порошенко — прим. «Ленты.ру»)», — сказала депутат Рады.

В начале февраля Савченко сообщила, что не хотела бы быть главой государства. Тогда она также подтвердила ранее выраженное ею мнение о том, что следующий лидер Украины должен быть диктатором.

Аугусто Пиночет пришел к власти в Чили в 1973 году в результате переворота. Позднее он был обвинен в убийствах и похищениях политических оппонентов.