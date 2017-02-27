Сын греческого мультимиллионера сбил насмерть четырех человек

В Греции Йоргос Вакакис, сын владельца сети супермаркетов Jumbo Апостолоса Вакакиса, на Porsche врезался в Honda Civic. В результате аварии погибли четыре человека, в том числе и ребенок трех лет, сообщает РИА Новости.

ДТП произошло в воскресенье, 26 февраля, на стоянке на национальной автомагистрали Афины – Ламия. Porsche не справился с управлением, вылетел со скоростной магистрали и врезался в припаркованную Honda Civic. От удара автомобиль разлетелся на части, обе машины загорелись.

Внутри Honda Civic находились 33-летняя женщина и трехлетний ребенок. Водитель Porsche сгорел, его пассажир вылетел через лобовое стекло и скончался от травм.

Судя по данным с камер видеонаблюдения, Porsche ехал быстрее разрешенных 120 км на автомагистрали.

Отмечается, что Вакакис приехал в Грецию на каникулы. Вместе с другом он направлялся в Дельфы.