Янукович рассказал о разводе и новой спутнице

Янукович отметил, что живет не один, а вместе с сестрой своей бывшей кухарки. Отмечается, что с этой женщиной он бежал с Украины в 2014 году.

В своем интервью Der Spiegel экс-президент также рассказал, что его обеспечивает старший сын Александр, и о своем хобби - теннисе.

«Я люблю, иногда я арендовать теннисный корт, но не всегда есть возможность», сказал Янукович.

Экс-президент Украины покинул территорию страны 2014 года вместе с Любовью Полежай, которую считают его гражданской женой.