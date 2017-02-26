Украинские националисты начали блокаду Донбасса на мариупольском направлении

Украинские радикалы начали блокаду ДНР с еще одного направления, оборудовав пост на трассе Донецк - Мариуполь. Об этом сообщает так называемый «штаб блокады торговли» с неподконтрольными Киеву территориями, передает ТАСС

Блокаду осуществляют боевики запрещенных в России националистических организаций. На Мариупольском направлении подобная акция осуществляется впервые.

Радикалы намерены перекрыть торговлю на линии Донецк – Мариуполь и затем расширить блокаду на другие территории. Украинские эксперты отмечают, что из-за действий националистов Мариуполю грозит тотальная безработица.

В конце прошлого года боевики объявили о начале блокады Донбасса и пообещали не пропускать металл, уголь, древесину и промышленные партии алкоголя и сигарет. В январе был заблокирован участок железной дороги в Луганской области. Блокада привела к дефициту антрацитового угля на Украине. 15 февраля была объявлена чрезвычайная ситуация в энергетике. При этом киевские власти не решаются восстановить порядок в стране, опасаясь ссоры с радикалами и участниками нового "Майдана".