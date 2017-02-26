Смерть российским банкам: боевики "Азова" атаковали экономику России, облив краской двери банка в Одессе

Боевики батальона "Азов" провели 25 февраля акцию протеста в Одессе у здания российского Проминвестбанка на Пушкинской улице, передает rusvesna.su. Лозунг "Смерть российским банкам", под которым, в частности, выступали "азорвцы", боевики решили превратить из слов в действие: каратели безжалостно залили двери здания красной краской.

После этого боевики в свойственной им манере порисовали на стенах еще лозунгов, разбросали везде листовки, а также, для большего эффекта, взорвали несколько дымовых шашек.

На листовках, которыми каратели засыпали Пушкинскую улицу, был изображен Кремль, который сопровождала информация о том, что Проминвестбанк принадлежит "стране-агрессору" и будет закрыт.

Напомним, что ранее радикалы вызвали потасовки в Одессе, мешая возложить местным жителям цветы к Вечному огню.