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Смерть российским банкам: боевики "Азова" атаковали экономику России, облив краской двери банка в Одессе
Фото: rusvesna.su
Боевики батальона "Азов" провели 25 февраля акцию протеста в Одессе у здания российского Проминвестбанка на Пушкинской улице, передает rusvesna.su. Лозунг "Смерть российским банкам", под которым, в частности, выступали "азорвцы", боевики решили превратить из слов в действие: каратели безжалостно залили двери здания красной краской.
После этого боевики в свойственной им манере порисовали на стенах еще лозунгов, разбросали везде листовки, а также, для большего эффекта, взорвали несколько дымовых шашек.
На листовках, которыми каратели засыпали Пушкинскую улицу, был изображен Кремль, который сопровождала информация о том, что Проминвестбанк принадлежит "стране-агрессору" и будет закрыт.
Напомним, что ранее радикалы вызвали потасовки в Одессе, мешая возложить местным жителям цветы к Вечному огню.
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