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Глава WHCA прокомментировал отказ Трампа посетить традиционный ужин организации
Глава журналистской ассоциации корреспондентов Белого дома (WHCA) Джефф Мэйсон заявил, что традиционный ужин организации состоится, несмотря на отказ от участия президента США Дональда Трампа.
«Ассоциация с нетерпением ждёт традиционного ужина 29 апреля. Мы приняли к сведению сообщение Трампа о том, что он не примет участия в ужине, который всегда был и будет празднованием Первой поправки (к конституции США о свободе слова. — RT) и важной роли, которую играют независимые СМИ», — говорится в заявлении Мэйсона в Twitter.
Отмечается, что на церемонии наградят лучших журналистов, освещающих политику, а также будут отмечены лучшие молодые корреспонденты.
Ранее сообщалось, что Трамп отказался посещать ужин ассоциации корреспондентов Белого дома.
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