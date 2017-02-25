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В Сети придумали новый мем про Порошенко-Ждуна

В Сети придумали новый мем про Порошенко-Ждуна
Фото:
В социальных сетях появился новый мем, обыгрывающий сходство президента Украины Петра Порошенко и персонажа голландской художницы Маргрит ван Брифорт, ставшего популярным в России и СНГ под именем Ждун. Мем опубликован в Twitter.
На старой фотографии сидящий в боевом самолете Порошенко, одетый в летную экипировку, в том числе в летный противогаз, действительно напоминает популярного сетевого персонажа. Изображение сопровождено надписью «Петро Порошенко был Ждуном еще до того, как это стало мейнстримом».
Ранее интернет-пользователи уже обнаруживали сходство между украинским лидером и Ждуном, но в ином контексте – намекая на длительное ожидание Порошенко обещанных Европой и Западом благ, в частности вступления Украины в НАТО и введения безвизового режима.
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