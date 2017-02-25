В Сети придумали новый мем про Порошенко-Ждуна

В социальных сетях появился новый мем, обыгрывающий сходство президента Украины Петра Порошенко и персонажа голландской художницы Маргрит ван Брифорт, ставшего популярным в России и СНГ под именем Ждун. Мем опубликован в Twitter.

На старой фотографии сидящий в боевом самолете Порошенко, одетый в летную экипировку, в том числе в летный противогаз, действительно напоминает популярного сетевого персонажа. Изображение сопровождено надписью «Петро Порошенко был Ждуном еще до того, как это стало мейнстримом».

Петро Порошенко был ждуном ещё до того, как это стало мейнстримом. pic.twitter.com/VhWxkZ8ZsP — Гrаф Мiнкин из Хаïфы (@graf_minkin) 25 февраля 2017 г.