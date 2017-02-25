Трамп призвал своих сторонников выйти на улицы

Президент США Дональд Трамп обратился к своим сторонникам с призывом выйти на огромный митинг. Обращаясь к ним, он повторил главный девиз своей предвыборной кампании - «сделать Америку снова великой». Трамп считает, что тех, кто его поддерживает, настолько много, что такой митинг может оказаться «самым крупным».

«Может, миллионам людей, проголосовавших за то, чтобы сделать Америку вновь великой стоит выйти на свой митинг. Он будет самым крупным из всех!» — написал он в своем твиттере

Maybe the millions of people who voted to MAKE AMERICA GREAT AGAIN should have their own rally. It would be the biggest of them all! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 25 февраля 2017 г.

Пока Трамп сталкивается в основном с митингами протеста, а не поддержки. Они проходят как в США, так и в Европе, в странах Ближнего Востока. Недавно в Лондоне прошел митинг против приезда Трампа в страну.

Тем временем сам Трамп сетует, что СМИ предпочитают не замечать его достижения, к примеру, тот факт, что уже за первый месяц его пребывания во главе страны госдолг страны уменьшился на $12 млрд.