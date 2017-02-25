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Трамп позвал своих сторонников на "крупнейший митинг"

Трамп призвал своих сторонников выйти на улицы
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Президент США Дональд Трамп предложил своим сторонникам провести "крупнейший митинг". В своем Twitter американский лидер призвал миллионы людей, проголосовавших за то, чтобы "сделать Америку вновь великой" выйти на улицы.
В конце января Трамп подписал указ о временном запрете на въезд гражданам из семи мусульманских стран. Запрет был приостановлен федеральным судом, но президент США решил обновить указ. Инициатива Трампа была негативно воспринята большой части американского общества, передает "Интерфакс".
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Дональд Трамп
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