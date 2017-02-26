Массовое захоронение с телами 4 тыс. человек обнаружено в Ираке

Возле Мосула в Ираке найдено крупнейшее массовое захоронение с телами порядка 4 тыс. иракских военных и полицейских, убитых боевиками террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ), сообщает Telegraph.

Огромная воронка располагается в районе Хасфа неподалеку от дороги, соединяющей Мосул со столицей Ирака Багдадом. В воронку боевики ИГ сбрасывали тела захваченных в плен и убитых в 2014 году иракских военных и полицейских. Как рассказали местные жители, убийства в Хасфе начались спустя полгода после того, как боевики летом 2014 года взяли Мосул, передает РИА «Новости».

Очевидцы сообщили, что до того, как в яму стали сваливать тела, ее глубина насчитывала порядка 400 метров. Очевидец по имени Махмуд рассказал, как только за один день боевики сделали его свидетелем расправы над двумя тысячами военных, в числе которых был его родственник. Тела только что убитых полицейских и солдат сразу же бросали в эту огромную яму.

На другой день Махмуд стал свидетелем того, как в яму был сброшен целый автобус с езидами, которых казнили таким образом.

Летом 2015 года боевики засыпали эту огромную яму землей, свалив туда перед этим грузовые контейнеры и обломки бетонных стен.

Обнаружение этого чудовищного захоронения стало следствием продвижения иракской армии к Мосулу в рамках операции по освобождению города от террористов. Ранее ВС исламской республики начали широкомасштабное наступление на аэропорт Мосула и лагерь Аль-Газляни, расположенный на юго-западе от иракского города. 23 февраля аэропорт города был очищен от боевиков ИГ. Перед этим армия Ирака освободила восточную часть города.