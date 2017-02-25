В "Горбачев-фонде" назвали "уткой" сообщения о получении сквоттерами документов фонда

Пресс-служба "Горбачев-фонда" назвала "очередной уткой" сообщения СМИ о получении лондонскими сквоттерами (лица, самовольно занимающие чужую жилплощадь) документов "Горбачев-фонда", якобы обнаруженных ими в одном из особняков в центре британской столицы.

"Очередная "утка". У нас никогда не было офисов по указанному в сообщениях СМИ адресу, и мы никогда не сотрудничали с упомянутой в них организацией - Международной ассоциацией по связям с общественностью ", - сказал собеседник агентства.

В пятницу газета The Guardian сообщила, что лондонские сквоттеры завладели документами "Горбачев-фонда", обнаруженными ими в одном из особняков в центре британской столицы. Сквоттеры утверждают, что бумаги, подписанные лично экс-президентом СССР, касаются его сотрудничества с ведущими мировыми компаниями, политиками, главами государств и общественными деятелями.