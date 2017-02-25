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В "Горбачев-фонде" назвали "уткой" сообщения о получении сквоттерами документов фонда
Фото: Геннадий Гуляев / Коммерсантъ
Пресс-служба "Горбачев-фонда" назвала "очередной уткой" сообщения СМИ о получении лондонскими сквоттерами (лица, самовольно занимающие чужую жилплощадь) документов "Горбачев-фонда", якобы обнаруженных ими в одном из особняков в центре британской столицы.
"Очередная "утка". У нас никогда не было офисов по указанному в сообщениях СМИ адресу, и мы никогда не сотрудничали с упомянутой в них организацией - Международной ассоциацией по связям с общественностью ", - сказал собеседник агентства.
В пятницу газета The Guardian сообщила, что лондонские сквоттеры завладели документами "Горбачев-фонда", обнаруженными ими в одном из особняков в центре британской столицы. Сквоттеры утверждают, что бумаги, подписанные лично экс-президентом СССР, касаются его сотрудничества с ведущими мировыми компаниями, политиками, главами государств и общественными деятелями.
Особняк по адресу Бакингем Гейт, 19 расположен в престижном районе Белгрейвия. В здании, использовавшемся под офисы, размещалась сотрудничающая с "Горбачев-фондом" Международная ассоциация по связям с общественностью (International Public Relations Association). Сквоттеры, занимающие дома богатых, чтобы в них жили бедные, провозгласили особняк своим штабом. Однако власти уже выдали ордер на выселение активистов из здания, так как оно находится в непосредственной близости от Букингемского дворца, резиденции королевы Елизаветы II.
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