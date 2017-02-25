Украинские военные сравнили свою казарму с конюшней

Контрактники Вооруженных сил Украины проходящие обучение в центре «Десна» в Черниговской области, сняли на видео бытовые условия в своей неотремонтированной казарме. Запись выложена в YouTube.

В частности, показаны неработающие туалеты, ржавые раковины, а также сломанные ставни и плесень на стенах. Военнослужащие называют условия жизни нечеловеческими, сравнивая казарму с колонией строгого режима и конюшней и называя себя заключенными.

Контрактники также жалуются на форму и отмечают, что офицеры относятся к ним плохо и не выполняют свои обязанности. При этом обучением занимаются солдаты срочной службы, которые провели лишь несколько месяцев в зоне так называемой Антитеррористической операции.