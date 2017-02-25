Американский портал 38 North, чьи специалисты исследуют Северную Корею, сообщил, что КНДР активизировали работу на ядерном полигоне в Пунгё-ри. По информации портала, Пхеньян может готовиться к новому ядерному испытанию.

В частности, в Пунгё-ри зафиксировано перемещение оборудования и материалов, а также изменение ландшафта, которое указывает на активную работу в тоннелях. Скорее всего речь идет о поддержании полигона в состоянии готовности для испытаний.

Отметим, что в прошлом году КНДР провела два ядерных испытания и более 20 пусков баллистических ракет. Ранее были обнародованы кадры с испытаниями водородной бомбы, которые якобы были проведены в КНДР.