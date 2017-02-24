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СМИ: на конференции с участием Трампа сорвали провокацию с флагами России

На конференции Трампа сорвали провокацию с флагами России
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Организаторы консервативной конференции в пригороде Вашингтона, на которой в пятницу выступил президент США Дональд Трамп, сорвали провокацию с использованием российских флагов, сообщило издание Washington Examiner.
По его данным, группа людей намеревалась пронести в зал и поднять российские флажки с именем Трампа во время его выступления. Как отмечается, "флажки были конфискованы", даже несмотря на то, что к тому моменту уже были вынесены из аудитории.
Издание не располагает сведениями о том, кто именно собирался устроить провокацию. Один из участников акции, не назвавший своего имени, сообщил, что "флажки, к сожалению, были конфискованы".
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Дональд Трамп
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