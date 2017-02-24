СМИ: на конференции с участием Трампа сорвали провокацию с флагами России

Организаторы консервативной конференции в пригороде Вашингтона, на которой в пятницу выступил президент США Дональд Трамп , сорвали провокацию с использованием российских флагов, сообщило издание Washington Examiner.

По его данным, группа людей намеревалась пронести в зал и поднять российские флажки с именем Трампа во время его выступления. Как отмечается, "флажки были конфискованы", даже несмотря на то, что к тому моменту уже были вынесены из аудитории.

Издание не располагает сведениями о том, кто именно собирался устроить провокацию. Один из участников акции, не назвавший своего имени, сообщил, что "флажки, к сожалению, были конфискованы".

Someone handed out Trump Russian flags on the #CPAC2017 floor before Trump's speech pic.twitter.com/uf1ADMt6ZL — Taylor Lorenz (@TaylorLorenz) 24 февраля 2017 г.