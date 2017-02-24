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СМИ: на конференции с участием Трампа сорвали провокацию с флагами России
Организаторы консервативной конференции в пригороде Вашингтона, на которой в пятницу выступил президент США Дональд Трамп, сорвали провокацию с использованием российских флагов, сообщило издание Washington Examiner.
По его данным, группа людей намеревалась пронести в зал и поднять российские флажки с именем Трампа во время его выступления. Как отмечается, "флажки были конфискованы", даже несмотря на то, что к тому моменту уже были вынесены из аудитории.
Издание не располагает сведениями о том, кто именно собирался устроить провокацию. Один из участников акции, не назвавший своего имени, сообщил, что "флажки, к сожалению, были конфискованы".
Someone handed out Trump Russian flags on the #CPAC2017 floor before Trump's speech pic.twitter.com/uf1ADMt6ZL— Taylor Lorenz (@TaylorLorenz) 24 февраля 2017 г.
Crowd at CPAC waving these little pro-Trump flags that look exactly like the Russian flag. Staffers quickly come around to confiscate them. pic.twitter.com/YhPpkwFCNc— Peter Hamby (@PeterHamby) 24 февраля 2017 г.
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