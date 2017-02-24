СММ ОБСЕ: из-за повреждения станции в Ясиноватой может произойти экологическая катастрофа

Повреждение Донецкой фильтровальной станции может привести к экологической катастрофе в Ясиноватой. Об этом заявил глава Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ на Украине Эртугрул Апакан.

«Экологическую катастрофу нельзя исключать, поскольку выделения ядовитых газов от резервуаров с хлором на станции потенциально могут покрывать широкую территорию», — говорится в сообщении миссии в Facebook.

Он потребовал, чтобы стороны конфликта в Донбассе обратили внимание на потребности гражданского населения.

«Так же, как демонстрация того, что стороны не отозвали оружие, как они обещали, артобстрел фильтрационной станции показывает полное пренебрежение к человеческой жизни и широким интересам гражданского населения», — заявил Апакан.

По его словам, необходимо срочно ввести режим тишины, произвести вывод запрещённого минскими соглашениями вооружения и защитить от возможных повреждений критическую гражданскую инфраструктуру.

Ранее сообщалось, что украинские силовики обстреляли бригаду, ехавшую чинить Донецкую фильтровальную станцию.