Посол Польши обвинил Россию в «желании поссорить» его страну с Украиной

Посол Польши на Украине Ян Пекло заявил, что Россия "хочет поссорить" Польшу с Украиной. Об этом он заявил в интервью украинской газете "День".

Он ответил на вопрос, относящийся к событиям Волынской трагедии, работает ли формула "просим прощения и прощаем одновременно" в отношениях Украины и Польши.

"Я бы сказал, что это просто исторический процесс. Такой процесс был у нас с немцами: письма-извинения друг перед другом. Я знаю, что представители наших обоих сторон написали тоже такие письма друг другу, и я думал, что процесс пошел. Но, к сожалению, есть Россия, которая хочет нас поссорить, и делать все возможное для этого", - сказал Пекло.