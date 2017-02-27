В Минздраве Украины узаконили третий пол граждан страны

На официальном сайте Всеукраинской ассоциации клинической химии и лабораторной медицины опубликован документ министерства здравоохранения Украины, в котором пациенты могут указать третий, неопределённый, пол. Об этом на своей странице в Facebook написал журналист Орест Сохар.

По его словам, в рамках внедрения в стране семейной медицины Минздрав согласовывает бланк декларации о выборе врача по оказанию первичной помощи. «Так вот, в графе "пол" три позиции: М / Ж / Н. То есть — не имею», — написал Сохар. Он отметил, что данный документ получил одобрение временно исполняющей обязанности министра здравоохранения Украины Ульяны Супрун.

В августе 2016-го глава самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Александр Захарченко заявил, что самыми грозными бойцами Вооруженных сил Украины являются трансвеститы. «Во время парада [киевские власти] продемонстрировали новый вид военнослужащих, которые маршировали совместно с остальными, — сказал глава ДНР.