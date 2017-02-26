Яростный защитник России: Саманта Пауэр рассказала о дружбе с Виталием Чуркиным

Грозный враг, заботливый друг и яростный защитник России. Так отозвалась о недавно умершем Виталии Чуркине его бывшая коллега Саманта Пауэр , которая была постпредом США при ООН на протяжении трех с половиной лет.

Все это время Пауэр отчаянно спорила с российским дипломатом. Теперь написала трогательную статью-воспоминание, которое опубликовала газета The New York Times.

Саманта Пауэр покинула пост 20 января. В статье она назвала Чуркина «одним из самых эффективных дипломатов в мире», а также отметила, что была «самым заметным соперником» Чуркина в ООН.

По ее словам, он «верно отстаивал» политику Москвы в Сирии и на Украине, в которой сама Пауэр видела угрозу американским интересам.

«В то же время Виталий был мастерским рассказчиком с потрясающим чувством юмора, хорошим другом и воплощал одну из лучших надежд, которые были у Соединенных Штатов и России на совместную работу. Его смерть разбивает мне сердце», - подчеркнула она.

Как считает Пауэр, поддержка Чуркина ей была необходима для того, чтобы добиваться принятия важных решений в Совбезе ООН , в частности об отправке миротворцев в зоны конфликтов.

«Пока остальные дипломаты приезжали и уезжали из Нью-Йорка, оставалась одна неизменная величина: Виталий Чуркин, грозный противник, заботливый друг и яростный защитник России - страны, которую он очень любил и хотел, чтобы она им гордилась», - написала она.

Пауэр рассказала, что несмотря на ухудшение отношение между их странами, они с Чуркиным дружили: вместе ходили на хоккейные и теннисные матчи. Экс-постпред США добавила, что Чуркин стал «единственным коллегой из ООН», который побывал в доме ее родителей недалеко от Нью-Йорка, куда она позвала его с супругой Ириной на праздничный ужин на День благодарения.

Постпред РФ при ООН Виталий Чуркин скончался 20 февраля на рабочем месте, за день до своего 65-летия. Спустя четыре дня его похоронили на Троекуровском кладбище в Москве.