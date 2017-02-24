СМИ: Обаму хотят выдвинуть в президенты Франции

Французские почитатели бывшего лидера США Барака Обамы хотят добиться выдвижения его кандидатуры на пост президента Франции, сообщает ABC News.

Активисты развесили по Парижу плакаты с портретом Обамы, надписью "Obama17" и призывом посетить одноименный веб-сайт. На нем, в свою очередь, можно подписать петицию, которая "убедила бы Обаму" принять участие в выборах.

Цель активистов — один миллион подписей.

"Во времена, когда Франция собирает массово голосовать за ультраправого кандидата, мы все еще можем преподать этой планете урок демократии, избрав президентом иностранца", — говорится в сообщении на сайте.

ABC News обращает внимание на как минимум одно существенное препятствие, которое может помешать активистам в их начинании. "Все это звучит здорово, но есть одна проблема. Президент Франции должен быть — ну, в общем, французом. А Обама не француз", — пишет издание.

Представитель группы активистов, ответственных за появление сайта, плакатов и петиции, отмечает, что идея пришла к ним в голове за два месяца до конца президентского срока Обамы.

"Мы подумали, что, возможно ли это или нет, француз он или нет, мы должны это сделать на самом деле, мы должны дать людям надежду", — объясняет активист.