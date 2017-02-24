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Сербские болельщики почтили память Виталия Чуркина

Сербские болельщики почтили память Виталия Чуркина
Фото:
Сербские баскетбольные фанаты почтили память скончавшегося постоянного представителя России при ООН Виталия Чуркина.
На матче Евролиги между сербской «Црвеной Звездой» и турецким «Галатасараем» был развёрнут баннер в память о Чуркине.
«Друг правды и сербского народа, покойся с миром. Виталий Чуркин, 1952—2017», — было написано на полотнище.
Чуркин скончался 20 февраля за день до своего 65-летия.
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