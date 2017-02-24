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Сербские болельщики почтили память Виталия Чуркина
Сербские баскетбольные фанаты почтили память скончавшегося постоянного представителя России при ООН Виталия Чуркина.
На матче Евролиги между сербской «Црвеной Звездой» и турецким «Галатасараем» был развёрнут баннер в память о Чуркине.
«Друг правды и сербского народа, покойся с миром. Виталий Чуркин, 1952—2017», — было написано на полотнище.
Црвена Звезда - Галатасарај 23.02.2017.— Rolam Garos (@ceksssss) 23 февраля 2017 г.
''Пријатељу правде и Српског народа почивај у миру, Виталиј Чуркин 1952-2017'' pic.twitter.com/HZyoa2LCVW
Чуркин скончался 20 февраля за день до своего 65-летия.
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