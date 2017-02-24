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Фиктивная феминистка: полуголая участница Femen сорвала выступление Марин Ле Пен
Фото: Globallookpress
Обнаженная по пояс активистка движения Femen ворвалась в зал, где проходила дипломатическая конференция с участием кандидата на пост президента Франции Марин Ле-Пен, сообщают очевидцы в социальных сетях. Активистка скандировала лозунг: "Марин - фиктивная феминистка!".
La féministe est emmenée de force par le service d'ordre. Marine Le Pen enchaîne comme si de rien n'était. pic.twitter.com/ZAUAboVjeg
— Alex Sulzer (@Alexsulzer) 23 февраля 2017 г.
Отмечается, что службы безопасности задержали девушку и заперли ее в отдельном помещении. После этого выступление Марин Ле-Пен на конференции продолжилось.
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