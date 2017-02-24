Трамп допустил встречу с разозлившим его Ким Чен Ыном

«Никогда не стоит говорить нет. Хотя, возможно, уже и слишком поздно, особенно учитывая сложившуюся картину», — отметил американский лидер.

Он также подчеркнул, что своими действиями северокорейский руководитель «очень разозлил» его. Президент США имел в виду проводимые Пхеньяном испытания баллистических ракет. Он также выразил мнение, что ускоренное создание противоракетной обороны для Японии и Южной Кореи является одним из многих возможных вариантов сдерживания КНДР.

«Это очень опасно, надо было давным-давно что-нибудь предпринять. Очень опасно и просто недопустимо и нечестно по отношению к Японии», — подчеркнул Трамп.

По его словам, Китай мог бы очень легко решить проблему исходящей от КНДР угрозы своей национальной безопасности, если бы захотел.

Дональд Трамп не раз заявлял, что КНДР представляют угрозу как США, так некоторым азиатским государствам, в том числе Южной Корее и Японии, которых Вашингтон считает своими ключевыми союзниками в регионе.

Также в интервью западному агентству хозяин Белого дома объявил о намерениях увеличить ядерный арсенал США и вывести страну на лидирующие позиции в данной сфере.