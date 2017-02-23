Ле Пен: Россия играет ключевую роль в мире, с ней нужно сотрудничать

Россия играет ключевую роль в общемировом балансе сил, и Франция вместе с другими европейскими странами должна налаживать с ней конструктивное и взаимовыгодное сотрудничество. Об этом заявила в четверг кандидат в президенты республики и лидер партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен.

"Россия является одной из ключевых составляющих баланса сил, который может вернуть процесс глобализации в мирное русло", - сказала она, представляя в Париже свою внешнеполитическую программу. Как напомнила Ле Пен, в Европе были незаслуженно забыты заслуги Москвы во Второй мировой войне. "Во время последнего глобального конфликта она (Россия) заплатила огромную цену: 25 млн погибших русских и представителей других национальностей их империи внесли вклад в нашу свободу. Никто больше не заплатил такой цены, и Франция этого не забудет, даже если Европейский союз дает приказ это забыть", - сказала политик.

Сегодня же, продолжила лидер "Нацфронта", РФ неизменно "встречает плохое к себе отношение со стороны Европейского союза". "Плохо с ней обошлась и вассализированная Франция. Мы с горечью констатируем отречение от собственных обязательств, которые мы уступили иностранному давлению, отказавшись поставить десантные корабли "Мистраль", которые вдобавок никак бы не изменили стратегический баланс сил и не способствовали бы росту напряженности на Украине", - напомнила она.

На этом фоне, указала Ле Пен, Москва продолжила следовать собственному внешнеполитическому курсу, в частности, сыграв решающую роль в сирийском урегулировании. "Россия восстановила свои позиции на Ближнем Востоке, где она отныне стала ключевым собеседником. Она набрала очки на международной арене и будет опасно, если она даст себя втянуть в традиционную игру в перетягивание каната между Европой и Азией", - подчеркнула кандидат в президенты.