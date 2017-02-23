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Грузовой корабль Dragon пристыковался к МКС
Грузовой корабль Dragon пристыковался к Международной космической станции, сообщает NASA.
Cosmic catch! @SpaceX’s #Dragon cargo vehicle captured by #Candarm2 on @Space_Station at 5:44am ET. Watch: https://t.co/mzKW5uDsTi pic.twitter.com/L5ybqgOkPC— NASA (@NASA) 23 февраля 2017 г.
Ранее стало известно, что ракета-носитель Falcon 9 с космическим кораблём Dragon стартовала с мыса Канаверал для доставки груза на МКС.
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