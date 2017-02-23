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Грузовой корабль Dragon пристыковался к МКС

Грузовой корабль Dragon пристыковался к МКС
Фото:
Грузовой корабль Dragon пристыковался к Международной космической станции, сообщает NASA.
Ранее стало известно, что ракета-носитель Falcon 9 с космическим кораблём Dragon стартовала с мыса Канаверал для доставки груза на МКС.
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NASA
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