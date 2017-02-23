СМИ: Саакашвили требуют наказать за посягательство на суверенитет Украины

Украинский правозащитник Олег Курчин подал заявление в Генпрокуратуру против бывшего губернатора Одесской области, экс-президента Грузии Михаила Саакашвили за посягательство на суверенитет Украины, сообщает издание "Сегодня.ua".

"Он считает, что в своем публичном выступлении Саакашвили оскорбительно отозвался об Одесской области, которой руководил в течение полутора лет", — говорится в сообщении. В качестве примера приводится высказывание Саакашвили: "Конечно, они все мешали, я знал, что все будут мешать… поскольку это сепаратистский регион, там у власти все сепаратисты".

"Разжигание национальной вражды, то есть действия Михаила Саакашвили могут привести к тому, что настраивают народ Одессы, Киева, Донецка, Луганска один против другого", – приводятся слова правозащитника.