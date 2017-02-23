В США отменили указ Обамы о трансгендерах в школах

Как сообщает Washington Post, новая директива из двух страниц направлена в Верховный суд.

«Предыдущие документы не содержат достаточного юридического анализа и не объясняют, каким образом данная интерпретация согласуется с языком закона», — заявил генпрокурор США Джефф Сешнс

Ранее в СМИ появился черновик документа.

В августе 2016 года суд в США разрешил детям-трансгендерам выбирать уборную исходя из гендерной идентичности.