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В США отменили указ Обамы о трансгендерах в школах
Администрация президента США Дональда Трампа отменила предписание экс-главы государства Барака Обамы о трансгендерах в школах. Об этом говорится в заявлении минюста и министерства образования США.
Как сообщает Washington Post, новая директива из двух страниц направлена в Верховный суд.
«Предыдущие документы не содержат достаточного юридического анализа и не объясняют, каким образом данная интерпретация согласуется с языком закона», — заявил генпрокурор США Джефф Сешнс.
Ранее в СМИ появился черновик документа.
В августе 2016 года суд в США разрешил детям-трансгендерам выбирать уборную исходя из гендерной идентичности.
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