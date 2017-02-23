Американский активист пообещал опубликовать компромат на CNN

Американский журналист и консервативный активист Джеймс О'Киф пообещал опубликовать имеющиеся у него «многочасовые записи», компрометирующие CNN. Как сообщается на сайте телеканала, первая часть материалов будет предоставлена в четверг, 23 февраля, в 10:00 (18:00 мск).

По словам активиста, данная информация получена законным путем. «Американский народ глубоко разочарован в средствах массовой информации. Мы считаем, что СМИ должны быть привлечены к ответственности, и в первую очередь CNN, поскольку данный телеканал играет очень важную роль в вопросе новостей», — отметил О'Киф.

21 февраля сотрудники CNN обнаружили 3643 сайта, принадлежащих президенту США Дональду Трампу . Ранее телеканал одним из первых сообщил об отставке советника президента США по национальной безопасности Майкла Флинна

Кроме того, 11 февраля CNN узнал о том, что спецслужбы США получили подтверждение части сведений, которые содержатся в компромате на Трампа.

Сам американский лидер назвал телекомпании NBC, ABC, CBS, CNN и газету The New York Times врагами американского народа, а 11 января Трамп в ходе пресс-конференции отказался отвечать на вопрос CNN, объявив его «ужасной организацией».

Джеймс О'Киф, возглавляющий организацию Project Veritas, известен в США как автор многих компроматов. В 2014 году он пересек американско-мексиканскую границу в военной форме и маске Усамы бен Ладена, не встретив ни одного пограничника.