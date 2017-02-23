Politico: шесть человек в аппарате Белого дома не прошли проверку ФБР и были уволены

Шесть сотрудников аппарата Белого дома в администрации Дональда Трампа не смогли пройти проверки ФБР США и были уволены. Вашингтонская газета Politico сообщила об этом в среду, уточнив, что одним из этих людей был главный специалист Белого дома по цифровым технологиям Геррит Лансинг.

По словам издания, прежде Лансинг возглавлял департамент цифровых технологий в Национальном комитете Республиканской партии США . Близкие к нему люди сказали Politico, что вопросы к нему возникли из-за неких инвестиций. Сам он утверждает, что не был уволен, а ушел по собственному желанию.

Еще одной заметной фигурой среди тех, кому пришлось покинуть Белый дом, стала Кэролайн Уайлз, отвечавшая за составление рабочего расписания президента Трампа. Ее мать возглавляла штаб предвыборной кампании нынешнего американского лидера в штате Флорида. Согласно публикации, для Уайлз хотят подыскать место в Минфине США

Проверка ФБР ведется по соображениям безопасности для допуска к работе с секретными материалами и включает заполнение анкет, требующих помимо всего прочего ответа на вопросы сугубо личного характера.