Запрет на перевод средств на Украину через иностранные платежные системы одобрен в I чтении

Владислав Резник. Госдума в первом чтении приняла законопроект, ограничивающий перевод денежных средств из России на Украину, осуществляемые с помощью иностранных платежных систем. В Госдуму документ внес депутат фракции «Единая Россия»

Из пояснительной записки следует, что законопроект «направлен на совершенствование регулирования осуществления трансграничных переводов денежных средств по поручению физических лиц без открытия банковских счетов». Согласно записке, «законопроектом предлагается установить запрет на трансграничные переводы без открытия банковского счета, которые осуществляются вне рамок платёжных систем».

Также в документе говорится, что новый проект закона должен устранить «негативные последствия запрета на деятельность российских платежных систем на территории Украины», который был введен 17 октября 2016 года. «Установление данного запрета привело к ограничению конкуренции на российском рынке платежных услуг, осуществляемых в виде трансграничных переводов денежных средств без открытия счета, в пользу иностранных платежных систем»,— уверен автор законопроекта. По его мнению, для защиты «интересов операторов платежных систем и операторов услуг платежной инфраструктуры» нужно «ограничить возможность осуществления платежей через иностранные платежные системы».

За нарушение законопроекта предлагается взыскание штрафа в размере произведенных платежей. «Полномочия по взысканию штрафа и утверждению порядка его применения согласно законопроекту предоставляются Банку России как органу, осуществляющему надзор в национальной платежной системе»,— следует из документа, предлагающегося к законопроекту.