СМИ: Трамп отменит указ Обамы о трансгендерах в школах

Президент США Дональд Трампа может отменить предписание экс-президента Барака Обамы о трансгендерах в школах.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на черновик документа.

Ранее администрация Барака Обамы разослала в американские государственные школы директиву, согласно которой руководству учебных заведений предписывается позволять ученикам-трансгендерам посещать тот туалет, который соответствует их гендерной идентичности, вне зависимости от биологического пола.

В документе также сообщается, что нарушение его положений может повлечь отмену государственного финансирования или даже судебный иск.

Отмечается, что директива появилась в разгар юридической тяжбы между Белым домом и штатом Северная Каролина. Поводом для судебных прений послужил местный закон, в соответствии с которым трансгендеры должны пользоваться туалетом в строгом соответствии с их биологическим полом.