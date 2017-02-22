Армения прокомментировала появление у нее комплексов «Искандер»

Ракетные комплексы «Искандер», замеченные в столице Армении, принадлежат вооруженным силам страны, приводит РИА Новости слова министра обороны республики Вигена Саркисяна.

«То, что "Искандеры" поставлены в Армению, по-моему, для всех очевидно. ... То, что они принадлежат Вооруженным силам Армении, тоже могу подтвердить со стопроцентной уверенностью», — сказал Саркисян.

Он не ответил на вопросы о деталях контракта на поставку, отметив, что, в первую очередь, это оружие является сдерживающим.

Ракетный комплекс «Искандер-М» разработан в девяностые годы прошлого века и принят на вооружение в 2006 году. Дальность действия ракет — 500 км, для экспортной версии — 280 км.