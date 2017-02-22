СМИ: Белый дом получил письмо матери Ярошенко с просьбой помиловать сына

Американская сторона получила письмо Любови Ярошенко , матери российского летчика Константина Ярошенко , отбывающего тюремный срок в США по обвинению в контрабанде наркотиков, с просьбой помиловать сына, пишет газета "Известия" со ссылкой на источник в российских дипломатических кругах.

Как сообщала ранее газета, в своем письме Любовь Ярошенко просила Трампа "услышать ее в мольбах о судьбе сына", здоровье которого подорвано годами тюремного заключения. Как писало издание, Ярошенко в письме призывала американского президента проявить человечность "к невиновному, несправедливо обвиненному и погибающему в американской тюрьме российскому гражданину". Вместе с текстом письма Ярошенко также отправила доказательства невиновности российского летчика — 61 лист на английском языке.

"Письмо Любови Ярошенко, отправленное 13 февраля главе Белого дома Дональду Трампу, с просьбой о возвращении ее сына Константина в Россию дошло до своего адресата. Оно было выслано по двум каналам — через срочную почту DHL, а также по дипломатическим путям. Как рассказал источник… в российских дипкругах, письмо дошло до Белого дома", — пишет газета.

Отмечается, что заключенный уже подписал документ о своем согласии на возвращение в РФ. Как ранее рассказал РИА Новости адвокат заключенного Алексей Тарасов , он надеется на положительное решение Трампа.

"Мы продолжаем работу с новой администрацией США по вопросу Ярошенко. Наша позиция не поменялась. Администрация Обамы оказалась абсолютно неготовой и неспособной принять какие-то решения, которые позволили бы ему вернуться на родину. А также не было предпринято никаких шагов для того, чтобы выполнить свои международные обязательства по содержанию заключенного", — заявил газете уполномоченный МИД РФ по правам человека и верховенству права Константин Долгов

При этом представитель минюста США Питер Кар сказал изданию, что программа передачи осужденных лиц в страну гражданства "предназначена для заключенных, которые испытывают трудности в отбывании срока вдали от дома". Сообщается, что все переговоры до принятия решения ведутся между госдепартаментом и соответствующим ведомством страны, запрашивающей этот механизм. Как пишет газета, из-за серьезных проблем со здоровьем Ярошенко подпадает под эту программу.