Лидер крымских татар заявил об «атмосфере страха» в Крыму

Лидер крымских татар, депутат Рады и один из организаторов блокады Крыма Мустафа Джемилев заявил, что военный путь возвращения Крыма Украине сделает полуостров необитаемым, сообщает телеканал "112 Украина".

Он выразил надежду, что санкции в отношении России "будут усиливаться", и это вынудит Россию "покинуть оккупированные территории".

"Другой выход, военный, нам сейчас представляется бесперспективным. Это повлечет за собой этнические чистки. А если там развернутся военные действия, Крым может превратиться в необитаемый полуостров", - пояснил Джемилев.

По словам депутата, ситуация с правами человека в Крыму постоянно ухудшается, на полуострове "царит атмосфера страха".

Джемилев выразил мнение, что Россия хочет, чтобы крымские татары и проукраински настроенные люди покинули Крым.

Он пояснил, что наибольшее давление оказывается на крымских татар, так как почти все крымские татары не поддержали присоединение Крыма к России.

Ранее Джемилев призвал усилить санкции против России, введенные после присоединения Крыма.

26 апреля Верховный суд Крыма запретил в России меджлис крымских татар. Отмечается, что суд признал меджлис экстремистским объединением.