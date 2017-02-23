Рейтинг президента Исландии под угрозой из-за гавайской пиццы

Президент Исландии выступил против пиццы с ананасом и вызвал новые кулинарные споры в стране и за ее пределами. «Если бы это было в моих полномочиях, я бы вообще запретил делать пиццу с ананасом», — сказал исландский лидер Гвюдни Йоуханнессон во время встречи со школьниками. Один из них спросил, как президент относится к гавайской пицце.

Исландская пресса теперь задается вопросом, как презрение к ананасам может отразиться на рейтинге президента. Согласно последним опросам, его работу одобряют 97% исландцев, но такая пицца тоже очень популярна в стране. Версия с ананасом стала востребованной даже в Италии, хотя это и не нравится большинству местных кулинаров, говорит шеф-повар Джулиано Фиаре:

Джулиано Фиаре шеф-повар «Я могу сказать, что 90% поваров против добавления ананасов, это просто не сочетается. Может быть, есть любители этого вкуса, но я, на самом деле, думаю, что не должно быть ананасов на пицце — это точно. В Италии даже не растут ананасы, поэтому это немножко неестественно. Защитники любят это невозможной любовью. И запретить нельзя, люди могут есть то, что любят. Но, конечно, я бы не советовал добавлять ананасы. Однако в определенных пиццериях Италии продается. Это уже международный рецепт».

Интерес к кулинарным привычкам лидеров стран всегда очень высокий, но их истинные предпочтения, как правило, остаются тайной. Исландский лидер открыто продемонстрировал свою лояльность к фастфуду. Если он рассуждает о рецептуре пиццы, значит. не равнодушен к этому блюду.

Подобную пищу любят и лидеры других государств, рассказал глава группы «Коммуникатор», глава московского отделения Slow Food International Виктор Майклсон:

Виктор Майкслон глава группы «Коммуникатор», глава московского отделения Slow Food International «Здесь надо разделить частную жизнь и публичную. Что любят лидеры, что они едят в частной жизни, никто не знает, естественно. А что касается публичной жизни, есть официальный шеф, официальные повара — и кремлевские, и какие угодно, и в меню блюда-предпочтения являются такой же публичной информацией, как и то, в чем ходят люди. Вообще общественное питание — это один из инструментов пиара. Когда я жил в Канаде, в какой-то момент там выбрали премьером Боба Рея, который очень любил по выходным ходить в достаточно дешевый ресторан «Красный Лобстер», и там с семьей достаточно скромно питался этими лобстерами, которые, в общем, в Канаде не являются таким элитным блюдом. Британский премьер очень любил ходить со своими гостями, в том числе и президентами, и с премьер-министрами, в пабы, где они пьют пиво и едят там «фиш-энд-чипс», демонстрируя тем самым близость к народу. То есть это, конечно, инструмент. А выступление исландского президента по поводу пиццы с ананасами — не думаю, что это было сделано специально, не думаю, что это какая-то пиар-акция, просто страна небольшая, очень близкие семейные и доверительные отношения между жителями и управленцами, поэтому руководители государства могут высказываться на любые темы».